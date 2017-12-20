20.12.2017 | 17:53

Следственный отдел по Первомайскому району возбудил уголовное дело по факту гибели работника одного из пензенских предприятий. К этому могло привести нарушение требований охраны труда.

Трагедия произошла во вторник, 19 декабря. 68-летний рабочий инженерной группы ремонтировал гидравлический подъемник, который погружает и выгружает готовую продукцию. Внезапно металлическая платформа опустилась, и пенсионера придавило опорами подъемника.

Мужчина скончался на месте происшествия. Точную причину его гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при выполнении ремонтных работ», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.