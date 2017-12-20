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Криминал | В Пензе по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело

20.12.2017|17:53
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Следственный отдел по Первомайскому району возбудил уголовное дело по факту гибели работника одного из пензенских предприятий. К этому могло привести нарушение требований охраны труда.

Трагедия произошла во вторник, 19 декабря. 68-летний рабочий инженерной группы ремонтировал гидравлический подъемник, который погружает и выгружает готовую продукцию. Внезапно металлическая платформа опустилась, и пенсионера придавило опорами подъемника.

Мужчина скончался на месте происшествия. Точную причину его гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда при выполнении ремонтных работ», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|20.12.2017 18:19|

penzainform.ru писал(a):

68-летний рабочий
то есть ему шел 69-й год

не староват для рабочего?

Хотя думаю в пензенской области и конкретно в нашем европейском городе это норма.

Гость|20.12.2017 18:37|

Пенсионный возраст надо срочно поднимать, лет до 75 точно, чтоб никто не доживал. Жаль мужчину, не от сладкой жизни работал. А комментатору выше - читайте внимательно: penzainform.ru писал(a):

68-летний рабочий инженерной группы ремонтировал гидравлический подъемник
Он - инженер, а не рабочий.

Гость|20.12.2017 18:40|

Гость писал(a):

Пенсионный возраст надо срочно поднимать, лет до 75 точно, чтоб никто не доживал. Жаль мужчину, не от сладкой жизни работал.
Гость писал(a):
Хотя думаю в пензенской области и конкретно в нашем европейском городе это норма.

Согласно законодательству, сегодня немцы имеют право на уход на пенсию: мужчины с 67 лет, женщины – в 65.

Хорошо живут в Германии!

Имя: Гость
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