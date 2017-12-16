16.12.2017 | 11:36

Железнодорожный районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Пензы, признав его виновным в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Преступление было совершено в октябре этого года. На 714-м километре станции Пенза-II парень обстрелял из пневматического пистолета вагоны пассажирского поезда «Пенза - Самара». Ущерб, нанесенный ОАО «РЖД», составил более 20 тысяч рублей. Пассажиры не пострадали только благодаря счастливой случайности.

Суд приговорил хулигана к полутора годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

«В случае, если злоумышленник не пройдет испытательный срок, он может быть взят под стражу и препровожден в исправительную колонию общего режима для отбытия назначенного наказания.

Согласно уголовному закону, за подобный вид преступных деяний также может быть назначено наказание в виде штрафа от трехсот тысяч до полумиллиона рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.