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Криминал | 20-летний пензенец осужден за обстрел поезда «Пенза - Самара»

16.12.2017|11:36
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Железнодорожный районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Пензы, признав его виновным в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Преступление было совершено в октябре этого года. На 714-м километре станции Пенза-II парень обстрелял из пневматического пистолета вагоны пассажирского поезда «Пенза - Самара». Ущерб, нанесенный ОАО «РЖД», составил более 20 тысяч рублей. Пассажиры не пострадали только благодаря счастливой случайности.

Суд приговорил хулигана к полутора годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

«В случае, если злоумышленник не пройдет испытательный срок, он может быть взят под стражу и препровожден в исправительную колонию общего режима для отбытия назначенного наказания.

Согласно уголовному закону, за подобный вид преступных деяний также может быть назначено наказание в виде штрафа от трехсот тысяч до полумиллиона рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

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Гость|16.12.2017 11:54|

Да это же поступок НЕВМЕНЯЕМОГО. Таким не вменяется в вину таких принудительно закрывают в дурдома.

Гость|16.12.2017 11:55|

Ребёночка у окошка в поезде мог бы искалечить...

Гость|16.12.2017 11:58|

принудительно закрывают в дурдома.

Кто из Пензенских чиновников заслуживает это ?

Имя: Гость
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