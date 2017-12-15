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Криминал | В Пензе зам. начальника транспортного агентства обвиняется во взятках

15.12.2017|12:01
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Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовные дела в отношении заместителя начальника Пензенского агентства фирменного транспортного обслуживания. Ему инкриминируется получение взяток в значительном размере.

Преступления были выявлены в результате проведения ряда оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

По версии следствия, подозреваемый в апреле и июле 2017 года получил взятки в сумме 50 000 и 75 000 рублей за согласование и утверждение схем погрузки металлических резервуаров, ускорение их отправки и обеспечение беспрепятственного перемещения груза от Рузаевки до станции назначения - Усинска.

«Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства дела. Следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого», - сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

В адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

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