15.12.2017 | 15:44

Уроженка Узбекистана, работница пензенского кафе, проживающая на улице Урицкого, обратилась в полицию, обнаружив пропажу украшений и денег. В квартире у нее бывали соотечественники и коллеги. Как выяснилось позже, одна из них и совершила кражу.

«В районе 10 часов утра, когда ее знакомая находилась на работе в кафе, подозреваемая ранее подобранным ключом открыла дверь и совершила кражу, проникнув в квартиру. Денежные средства она украла из-под подушки, а золотые изделия взяла с полки шкафа и из чемодана, находящегося в комнате», - рассказал следователь отдела № 1 СУ УМВД России по городу Пензе Николай Елисеев.

Украденные вещи полицейские у злоумышленницы изъяли, а вот часть денег из похищенных 15 тысяч рублей задержанная успела потратить. За совершенное преступление 54-летней женщине грозит 6 лет тюрьмы.