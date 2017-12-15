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Криминал | В Пензе уроженку Узбекистана обокрала ее знакомая

15.12.2017|15:44
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Уроженка Узбекистана, работница пензенского кафе, проживающая на улице Урицкого, обратилась в полицию, обнаружив пропажу украшений и денег. В квартире у нее бывали соотечественники и коллеги. Как выяснилось позже, одна из них и совершила кражу.

«В районе 10 часов утра, когда ее знакомая находилась на работе в кафе, подозреваемая ранее подобранным ключом открыла дверь и совершила кражу, проникнув в квартиру. Денежные средства она украла из-под подушки, а золотые изделия взяла с полки шкафа и из чемодана, находящегося в комнате», - рассказал следователь отдела № 1 СУ УМВД России по городу Пензе Николай Елисеев.

Украденные вещи полицейские у злоумышленницы изъяли, а вот часть денег из похищенных 15 тысяч рублей задержанная успела потратить. За совершенное преступление 54-летней женщине грозит 6 лет тюрьмы.

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