15.12.2017 | 15:24

Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД провели проверку по сообщению, поступившему на телефон доверия.

Установлено, что днем 14 декабря сотрудник ДПС на дороге «Нижний Новгород - Саратов» получил взятку в сумме 13 тысяч рублей от водителя автомашины, жителя Алтайского края.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенскй области Татьяна Махницкая, это произошло на территории села Мастиновка Бессоновского района.

Полицейский взял деньги за то, что не стал составлять административный протокол за нарушение ограничения на право управления транспортом.

По факту получения взятки сотрудником полиции следственными органами возбуждено уголовное дело. В свою очередь, ОРЧ СБ проводит служебную проверку.

«В случае установления вины полицейского он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а его руководство - к строгой дисциплинарной ответственности», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.