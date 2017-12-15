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Криминал | В Пензе сотрудник ДПС подозревается в получении взятки

15.12.2017|15:24
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Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД провели проверку по сообщению, поступившему на телефон доверия.

Установлено, что днем 14 декабря сотрудник ДПС на дороге «Нижний Новгород - Саратов» получил взятку в сумме 13 тысяч рублей от водителя автомашины, жителя Алтайского края.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенскй области Татьяна Махницкая, это произошло на территории села Мастиновка Бессоновского района.

Полицейский взял деньги за то, что не стал составлять административный протокол за нарушение ограничения на право управления транспортом.

По факту получения взятки сотрудником полиции следственными органами возбуждено уголовное дело. В свою очередь, ОРЧ СБ проводит служебную проверку.

«В случае установления вины полицейского он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а его руководство - к строгой дисциплинарной ответственности», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|15.12.2017 15:42|

Ну негодяй, конечно!

Порочит добрых и честных людей!

Гость|15.12.2017 15:46|

Они там всю осень паслись . Виноват? Наказать и так чтобы ему мало не показалось .

Гость|15.12.2017 15:57|

Нужно пастухов брать!

Гость|15.12.2017 16:00|

Ужас-та какой! Подозреваетси!

Гость|15.12.2017 16:01|

показательные казни никогда не решали ни одной проблемы

Гость|15.12.2017 16:12|

Неужели зарплаты под полтинник мало? А как люди по 15 тыр зарплату получат и живут. И не подавятся!

Гость|15.12.2017 16:13|

На картинке 11 тысяч. Куда делись ещё 2?

Гость|15.12.2017 16:14|

Фио

Гость|15.12.2017 16:17|

Теперь нажрался

Гость|15.12.2017 16:18|

НЕ ВЕРЮ! Чтобы наши гайцы брали взятки, быть взятки...

Гость|15.12.2017 16:20|

Как брали и будут брать

Гость|15.12.2017 16:26|

Гость писал(a):

Как брали и будут брать
Как давали так и будут давать!

Гость|15.12.2017 16:26|

А тому кто дал,будет наказание?или ДПСник выпрашивал?надо было сообщить сразу,а так дал взятку должностному лицу!+ещё ограничение продлят!)

Гость|15.12.2017 16:28|

Гость писал(a):

А тому кто дал,будет наказание?
А когда это их наказывали? Не видел и не слышал ни разу!

Гость|15.12.2017 16:30|

Не может быть в полиции остались и набирают только лучших.

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Имя: Гость
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