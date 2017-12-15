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Криминал | Пензенец отправится в колонию за насилие над 9-летним сыном

15.12.2017|13:08
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33-летний житель Пензы признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своего девятилетнего сына.

Первый инцидент произошел 17 мая в квартире, где проживает семья. То же самое мужчина сделал и на следующий день.

«В ходе предварительного следствия злоумышленник был задержан, по решению суда заключен под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.

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Гость|15.12.2017 13:37|

долго он там не проживет...

Гость|15.12.2017 13:43|

Своего сына? У него точно с головой не все в порядке. Пожизненно его в психиатрическую больницу.

Гость|15.12.2017 13:46|

Сейчас будут писАть: «Долго на зоне не протянет», «На кол его», «Кастировать», «Отрубить причинное место», «Расстрелять», «В дурку его». Одни и те же шаблонные мысли у всех. И на зоне живут, а потом ещё выходят и то же самое делают. Придумайте что-нибудь поинтереснее в комментариях.

Гость|15.12.2017 13:50|

Гость писал(a):

Сейчас будут писАть: «Долго на зоне не протянет», «На кол его», «Кастировать», «Отрубить причинное место», «Расстрелять», «В дурку его». Одни и те же шаблонные мысли у всех. И на зоне живут, а потом ещё выходят и то же самое делают. Придумайте что-нибудь поинтереснее в комментариях.

Ты уже придумал(ла) Но все новости об одном и том же подумайте над этим.

Гость|15.12.2017 13:51|

Вероятность выжить минимальна! Нужно начинать разрабатывать очко и бегом к стоматологу вырывать передние зубы! может и протянет 13 лет строгача...

Имя: Гость
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