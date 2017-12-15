15.12.2017 | 13:08

33-летний житель Пензы признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своего девятилетнего сына.

Первый инцидент произошел 17 мая в квартире, где проживает семья. То же самое мужчина сделал и на следующий день.

«В ходе предварительного следствия злоумышленник был задержан, по решению суда заключен под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.