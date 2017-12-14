14.12.2017 | 10:29

В Сердобске ссора между 75-летним пенсионером и его 35-летним оппонентом переросла в поножовщину. В больницу с тяжелым ранением доставили молодого мужчину.

Об инциденте в отдел полиции Сердобского района сообщила сожительница потерпевшего.

На место происшествия на улицу Совхозную выехали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские установили личность преступника и выяснили, что агрессивный пенсионер уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный мужчина признался, что поссорился с потерпевшим и ударил его ножом в живот.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.