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Криминал | В Сердобске пенсионер ранил ножом мужчину вдвое младше себя

14.12.2017|10:29
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В Сердобске ссора между 75-летним пенсионером и его 35-летним оппонентом переросла в поножовщину. В больницу с тяжелым ранением доставили молодого мужчину.

Об инциденте в отдел полиции Сердобского района сообщила сожительница потерпевшего.

На место происшествия на улицу Совхозную выехали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские установили личность преступника и выяснили, что агрессивный пенсионер уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный мужчина признался, что поссорился с потерпевшим и ударил его ножом в живот.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|14.12.2017 11:19|

очень злобный старик.с одного гос. обеспечения поедет на другое. вот живёшь рядом и не знаешь. а сосед дедок вооружён и очень опасен.

Имя: Гость
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