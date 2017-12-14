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Криминал | В селе Обвал мужчина на поминках облил кипятком сестру покойницы

14.12.2017|12:38
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Тамалинский районный суд признал жителя села Обвал виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Инцидент произошел 24 августа. Три родные сестры вместе с односельчанином поминали четвертую сестру, которая умерла за несколько дней до этого. Употребление спиртного сменилось чаепитием, во время которого одна из женщин поссорилась с гостем.

Мужчина обвинил ее в том, что она не заботилась об умершей и не приходила к ней в больницу. Женщина не согласилась с претензиями и плеснула в лицо обидчику воду из своей чашки. От злости тот схватил оппонентку за волосы и вытащил в коридор. Пытаясь вырваться, она упала, и злоумышленник облил ее кипятком из чайника.

В результате потерпевшая получила ожоги левой подмышечной области, внутренней поверхности плеча и левой половины грудной клетки, квалифицирующиеся как средний вред здоровью.

В суде сельчанин признал свою вину и раскаялся в содеянном. При вынесении приговора учитывалось, что в момент ссоры потерпевшая также совершила противоправные действия, которые и повлияли на дальнейшее развитие событий.

«С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», - сообщили в Тамалинском районном суде.

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Гость|14.12.2017 13:12|

penzainform.ru писал(a):

Употребление спиртного
стоит нынче дорого:

penzainform.ru писал(a):

1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год

Имя: Гость
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