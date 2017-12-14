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Криминал | В Пензе два 17-летних подростка получили сроки за сбыт наркотиков

14.12.2017|17:27
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В Пензе двум 17-летним подросткам вынесли приговор за сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Следствие установило, что в июле жители областного центра решили подзаработать на продаже наркотиков. В Интернете они договорились с поставщиком, личность которого до сих пор не установлена, об оптовой закладке на улице Овощной с 20 гриппер-пакетами.

Получив товар, один из подростков положил 19 гриппер-пакетов в рюкзак и передал подельнику для дальнейшего сбыта. Один пакет он оставил себе для личного употребления.

Однако реализовать свой замысел злоумышленники не смогли: сотрудники полиции задержали их в доме на улице Комсомольской в Пензе.

«В ходе личного досмотра 19 гриппер-пакетов были изъяты у подростков. 1 гриппер-пакет с наркотическим средством изъят на следующий день в ходе осмотра места происшествия по месту жительства несовершеннолетнего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Подросткам назначено наказание в виде трех с половиной и пяти лет лишения свободы в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

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Гость|14.12.2017 17:49|

Нужно их посадить на кол, все равно после отсидки примутся за старое. В народе говорят, ГОРБАТОГО могила исправит.

Гость|14.12.2017 17:49|

о! Молодые петушки ! Скоро заедут на единицу ...

Вопрос в другом, почему дурам так мало дали ?

Гость|14.12.2017 17:51|

сами пустили жизнь под откос.

Имя: Гость
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