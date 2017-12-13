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Криминал | В Пензе водитель, сбивший троих пешеходов, выплатит 400 тысяч рублей

13.12.2017|15:10
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В Октябрьском районном суде вынесен приговор молодому мужчине, который в июне 2017 года сбил трех человек на пешеходном переход - двух женщин и 15-летнюю девочку. Он останется на свободе, но заплатит за причинение тяжкого вреда здоровью.

Происшествие случилось недалеко от перекрестка улиц Крупской и Гагарина.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы были госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

19-летний водитель грузового фургона тогда тоже попал в больницу. Он бросился оказывать сбитым людям первую помощь, но сам потерял сознание.

На суде мужчина признал вину; сказал, что пытался перестроиться и хотел завершить маневр на желтый сигнал светофора, но не заметил пешеходов. Одна из жертв получила серьезные увечья.

«В результате дорожно-транспортного происшествия одной из пострадавших причинены телесные повреждения, включающие черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, переломы верхней челюсти, а также различные раны головы, рук, переломы костей таза и травмы внутренних органов, в совокупности причинившие тяжкий вред здоровью», - рассказала помощник председателя Октябрьского районного суда города Пензы Ольга Гнидина.

Именно эта женщина по состоянию здоровья не смогла явиться в суд, но подала иск о взыскании материального ущерба (на сумму более 200 тысяч рублей) и морального вреда (в размере 500 тысяч).

«Приговором суда подсудимому назначено основное наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы и дополнительное - лишение права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев», - добавила Ольга Гнидина.

Также водитель фургона должен выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей.

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