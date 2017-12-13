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Криминал | В Пензе мужчину приговорили к 12 годам колонии за насилие над дошкольницей

13.12.2017|15:34
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В Пензе вынесен приговор 26-летнему мужчине, совершившему насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка дошкольного возраста.

По данным следствия, вечером 16 марта девочка вместе с матерью приехала на автомойку в гости к приятелю женщины. Взрослые употребили спиртное и через некоторое время легли спать в комнате для клиентов, положив с собой ребенка.

«Ночью мужчина совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Мать потерпевшей в это время спала», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге суд назначил работнику автомойки наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

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Гость|13.12.2017 16:02|

Будет бить себя в грудь - "яжемать!" - и плодиться дальше.

Гость|13.12.2017 16:05|

penzainform.ru писал(a):

В итоге суд назначил работнику автомойки наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.
А этой мамашке, почему срок не дали

Гость|13.12.2017 16:08|

мамашу лишили родительских прав?

Гость|13.12.2017 16:10|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
В итоге суд назначил работнику автомойки наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.
А этой мамашке, почему срок не дали
Сейчас таких заботливых у нас каждая третья. Заботятся только о своей личной жизни, дети как-бы в нагрузку.

Гость|13.12.2017 16:11|

гада сделают машкой. мать алкашку лишить род.прав.

Гость|13.12.2017 16:19|

Ужас какой!Содом и Гоморра!эту алкашку к принудительному лечению в психушке.Тварь!

Гость|13.12.2017 16:22|

Зла не хватает! Порвал бы на мелкие части, в пыль! Деградация населения

Гость|13.12.2017 16:25|

Такие вещи постить, я думаю не стоит, для кого-то эта информация поучительная, а для деградированных познавательная

Гость|13.12.2017 16:30|

Дебилы и алкаши не читают,а бухают и размножаются по пьяни. МУсор жизни.

Имя: Гость
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