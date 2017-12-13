13.12.2017 | 15:34

В Пензе вынесен приговор 26-летнему мужчине, совершившему насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка дошкольного возраста.

По данным следствия, вечером 16 марта девочка вместе с матерью приехала на автомойку в гости к приятелю женщины. Взрослые употребили спиртное и через некоторое время легли спать в комнате для клиентов, положив с собой ребенка.

«Ночью мужчина совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Мать потерпевшей в это время спала», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге суд назначил работнику автомойки наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.