13.12.2017 | 09:38

Вступили в силу приговоры двум жителям Пензенской области, хранившим и сбывавшим алкогольную продукцию без маркировки.

В июне подельники продали 32 240 полулитровых бутылок спиртосодержащей жидкости с надписью «Водка» на этикетке, не имея сопроводительных документов.

«Несмотря на то что мужчины стремились максимально соблюдать меры предосторожности, это не спасло их от разоблачения со стороны органов ФСБ России», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Общая стоимость изъятой у них продукции составила свыше семи миллионов рублей.

В итоге одному из злоумышленников назначили наказание в виде двух лет условно со штрафом в 300 тысяч рублей, второму дали три года колонии общего режима.