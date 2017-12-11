11.12.2017 | 14:42

68-летний пензенец сообщил в полицию о краже автомобиля ВАЗ-2109, припаркованного около дома на улице Петровской. Машина 1990 года выпуска была в неисправном состоянии.

«Девятку» нашли в пункте приема металлолома, куда ее сдали два несовершеннолетних жителя Пензы. Молодые люди признались в содеянном.

«Автомобиль изъят. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

8 ноября сообщалось, что 32-летний житель Нижнего Ломова угнал мопед и сдал его в пункт приема металлолома.