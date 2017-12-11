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Криминал | В Пензе подростки украли ВАЗ-2109 и сдали его в металлолом

11.12.2017|14:42
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68-летний пензенец сообщил в полицию о краже автомобиля ВАЗ-2109, припаркованного около дома на улице Петровской. Машина 1990 года выпуска была в неисправном состоянии.

«Девятку» нашли в пункте приема металлолома, куда ее сдали два несовершеннолетних жителя Пензы. Молодые люди признались в содеянном.

«Автомобиль изъят. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

8 ноября сообщалось, что 32-летний житель Нижнего Ломова угнал мопед и сдал его в пункт приема металлолома.

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Гость|11.12.2017 14:51|

Креативная молодежь.

Гость|11.12.2017 14:54|

penzainform.ru писал(a):

По факту кражи возбуждено уголовное дело
да почему сразу кража?! - владельца нужно привлекать за автохлам, а подростков наградить за очистку территории.

Гость|11.12.2017 15:00|

У хозяев пунктов приёма металлолома нужно сразу отбирать лицензию,тогда и перестанут пропадать автомобили и чугунные люки с решётками и кованными оградами.

Как можно принять автомобиль у подростков?!Даже идиоту понятно,что они не владельцы!

Гость|11.12.2017 15:10|

Без документов на машину приняли7 Хозяина привлечь к уголовной ответственности за воровство

Гость|11.12.2017 15:27|

А как же это 2 подростка украли неисправный автомобиль? Они его на руках тащили что-ли?

Гость|11.12.2017 15:57|

"санитары леса!"

Гость|11.12.2017 16:00|

Интересно какой бы вопрос губернатору задали эти подростки))

Гость|11.12.2017 16:01|

Тимуровцы! Молодцы! Чистят улицы города от автохлама.

В Спутнике напротив Лунной 1 стоит гниет восьмера года два, сдайте ее, ребята!

Имя: Гость
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