11.12.2017 | 12:58

Мокшанский районный суд прекратил рассмотрение уголовного дела по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.

Инцидент произошел летом. Пьяный депутат комитета местного самоуправления села Засечного Мокшанского района ударил знакомого стеклянной бутылкой по голове.

В отношении народного избранника возбудили уголовное дело. Однако виновный возместил материальный и моральный ущерб потерпевшему, после чего тот простил его и попросил суд закрыть дело.

«В ноябре 2017 года Мокшанским районным судом данное дело прекращено в связи с примирением сторон. Постановление суда вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.