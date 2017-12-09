09.12.2017 | 12:19

В среду, 6 декабря, житель рабочего поселка Земетчино обнаружил в сарае труп мужчины. Как показали результаты судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от сочетанной травмы грудной клетки и брюшной полости с повреждением внутренних органов.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Личность погибшего была установлена - им оказался 61-летний житель села Вяземка Земетчинского района. Вскоре картина его гибели стала ясной правоохранителям.

По данным следствия, 2 декабря сельчанин приехал в райцентр в гости к 32-летнему знакомому, с которым они вместе отбывали наказание в одном из исправительных учреждений Ульяновска.

Три дня продолжалось застолье с обилием спиртного, в котором участвовала и мать хозяина дома. 4 декабря между хмельными мужчинами разгорелась ссора, и гость назвал собутыльника оскорбительным словом.

Тот в ответ набросился на пожилого мужчину и ударами кулаков в лицо сбил его со стула, а затем начал избивать руками и ногами по голове и телу.

Когда приступ ярости стих, мужчина постарался привести приятеля в чувство, но попытки оказались безуспешными. После того, как жертва агрессии перестала хрипеть, хозяин дома решил избавиться от тела.

В ночь с 4 на 5 декабря он вынес труп из дома, дотащил его до близлежащих сараев и оставил там. Тело пролежало до той поры, пока на него не наткнулся местный житель.

«На допросах подозреваемый полностью признал вину. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. По решению суда он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.