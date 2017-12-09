09.12.2017 | 11:03

В Пензе вынесен приговор 19-летнему водителю, ставшему виновником ДТП с участием трех пешеходов.

Авария произошла 21 июня этого года. Молодой человек, ехавший на грузовике по улице Гагарина, приблизился к перекрестку с улицей Крупской, когда на светофоре зажегся желтый свет. Водитель, не сбавляя скорости, начал перестраиваться на другую полосу и выехал на «зебру».

К тому моменту для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал светофора. Но отвлекшийся на перестроение водитель не заметил, что на проезжую часть вышли три женщины, и наехал на них.

Одна из женщин получила черепно-мозговую травму с кровоизлиянием и переломом верхней челюсти, переломы костей таза и травму внутренних органов, поранила голову и руки. Две другие серьезных травм не получили. Водитель же сразу бросился оказывать пострадавшей помощь, но от стресса сам потерял сознание.

Искалеченная пензячка не смогла явиться в суд по состоянию здоровья. Она потребовала взыскать в ее пользу более 200 000 рублей материального и 500 000 рублей морального ущерба.

Суд учел, что водитель впервые по неосторожности совершил преступление небольшой тяжести, раскаялся в содеянном, характеризуется удовлетворительно. Смягчающими обстоятельствами стали молодой возраст подсудимого и признание им вины. Отягчающих обстоятельств не нашлось.

Приговор - полтора года ограничения свободы и лишение водительских прав на два с половиной года. Также осужденный возместит потерпевшей моральный ущерб в размере 400 000 рублей.

«Данное взыскание обращено на транспортное средство осужденного. Женщина может потребовать компенсации материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.