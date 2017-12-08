08.12.2017 | 15:18

Неудача постигла на даче двух жителей Бессоновского района, когда они приехали туда за чужим имуществом. Двое мужчин уже наведывались в садоводческое товарищество «Автомобилист», расположенное неподалеку от села Сосновка. В первый раз совершить задуманное им никто не помешал.

«Подъехали к емкости, достали оборудование. Мы ее разрезали автогеном, сдали в пункт приема черного металла, получили за это деньги», - рассказал подозреваемый.

Пропажу быстро обнаружила хозяйка участка и сообщила об этом в полицию. Мужчин задержали и тем самым предотвратили серию краж.

«Установлена причастность подозреваемых к попытке хищения металлических емкостей с территории соседних участков данного садоводческого товарищества. На месте преступления был обнаружен газосварочный аппарат, с помощью которого подозреваемые резали металлические изделия», - сообщила следователь следственного отдела ОМВД России по Бессоновскому району Елена Быканова.

Погоня за металлом может стоить задержанным пяти лет лишения свободы. Кстати, цена бака, который они успели украсть, - две с половиной тысячи рублей.