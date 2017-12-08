08.12.2017 | 16:27

Камеры слежения запечатлели участника разбойного нападения в момент, когда он только готовился к преступлению. На записи видно, что мужчина покупает в магазине нож, затем идет с ним в офис микрофинансирования на улице Луначарского. Ограбив его, человек предполагал отдать свой долг другой кредитной организации, однако задуманное ему не удалось.

«Зайдя в офис микрофинансирования, угрожая ножом, потребовал от кассира незамедлительной передачи ему денежных средств. В результате нападения им были похищены денежные средства в размере 2 400 рублей», - рассказал прокурор управления областной прокуратуры Александр Захаров.

Впоследствии мужчина сам явился в полицию.

«При назначении наказания суд учел, что этот мужчина ранее не был судим. Он совершил тяжкое преступление; к обстоятельствам, которые смягчают наказание, суд причислил признание подсудимым вины, раскаяние в преступлении, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное возмещение имущественного и морального вреда», - отметила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Районным судом мужчина признан виновным в разбойном нападении и теперь 4 года проведет в колонии общего режима. Приговор пензенцу показался слишком строгим, но служители Фемиды из областной инстанции посчитали его справедливым и не смягчили.