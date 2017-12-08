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Криминал | 31-летний житель Каменки подозревается в краже постельного белья и штор

08.12.2017|09:51
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В Каменке полицейские раскрыли кражу из нежилого дома. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 46-летняя женщина.

Потерпевшая сообщила, что кто-то оторвал доски, приколоченные к оконному проему, и забрался в строение. Как ни странно, вору приглянулись шторы и постельное белье. Последнего он вынес пять комплектов.

Разыскники установили, что к совершению преступления причастен 31-летний житель Каменки, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. Часть похищенного изъята. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|08.12.2017 10:05|

НАВЕРНО РЕШИЛ ЖЕНИТСЯ. ПРИДАНОЕ СОБИРАЛ.

Имя: Гость
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