08.12.2017 | 09:51

В Каменке полицейские раскрыли кражу из нежилого дома. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 46-летняя женщина.

Потерпевшая сообщила, что кто-то оторвал доски, приколоченные к оконному проему, и забрался в строение. Как ни странно, вору приглянулись шторы и постельное белье. Последнего он вынес пять комплектов.

Разыскники установили, что к совершению преступления причастен 31-летний житель Каменки, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. Часть похищенного изъята. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.