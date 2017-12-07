В Сосновоборском районе главный бухгалтер детского сада подозревается в хищении бюджетных средств.
В октябре во время прокурорской проверки было установлено, что главбух регулярно пользовалась деньгами дошкольного учреждения.
В период с 2014 года по октябрь 2017-го при направлении платежек в банк женщина вносила в документы завышенные суммы в размере собственной зарплаты. Своими действиями она нанесла детсаду ущерб на сумму свыше 800 000 рублей.
Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, в отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения.
клубочек нужно размотать весь. копнуть от верха до низов.