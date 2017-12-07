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Криминал | В Сосновоборском районе главбуха детсада подозревают в хищении денег

07.12.2017|15:31
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В Сосновоборском районе главный бухгалтер детского сада подозревается в хищении бюджетных средств.

В октябре во время прокурорской проверки было установлено, что главбух регулярно пользовалась деньгами дошкольного учреждения.

В период с 2014 года по октябрь 2017-го при направлении платежек в банк женщина вносила в документы завышенные суммы в размере собственной зарплаты. Своими действиями она нанесла детсаду ущерб на сумму свыше 800 000 рублей.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, в отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения.

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Гость|07.12.2017 16:16|

клубочек нужно размотать весь. копнуть от верха до низов.

Гость|07.12.2017 16:19|

на фото погоны главного бухгалтера?

Гость|07.12.2017 16:19|

В Лопатино бывший главбух больницы Кузнецова, тоже воровала. Но её не посадили. Дочка с зятем в полиции служат. Отмазалась.

Больных со своим семейством объедала.

Имя: Гость
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