07.12.2017 | 15:31

В Сосновоборском районе главный бухгалтер детского сада подозревается в хищении бюджетных средств.

В октябре во время прокурорской проверки было установлено, что главбух регулярно пользовалась деньгами дошкольного учреждения.

В период с 2014 года по октябрь 2017-го при направлении платежек в банк женщина вносила в документы завышенные суммы в размере собственной зарплаты. Своими действиями она нанесла детсаду ущерб на сумму свыше 800 000 рублей.

Как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, в отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения.