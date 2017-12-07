07.12.2017 | 10:24

Суд приговорил жителя Шемышейского района к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. 58-летний мужчина совершил тяжкое преступление на почве ревности.

В августе 2017 года он несколько дней подряд употреблял спиртное. 27-го числа, вернувшись домой пьяным, мужчина во дворе увидел жену с другим. Приревновав супругу, преступник схватил свое охотничье ружье и выстрелил незнакомцу в пах, в результате чего здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред.

В суде ревнивец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, он помогал следствию и добровольно возместил потерпевшему моральный и материальный ущерб. Однако все эти смягчающие обстоятельства не избавили его от реального срока.

«Суд пришел к выводу, что назначение наказания, не связанного с лишением свободы, не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Приговор, предусматривающий лишение свободы сроком на три года в колонии общего режима, в силу не вступил.