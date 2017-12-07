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Криминал | В Шемышейском районе ревнивец выстрелил в пах гостю жены

07.12.2017|10:24
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Суд приговорил жителя Шемышейского района к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. 58-летний мужчина совершил тяжкое преступление на почве ревности.

В августе 2017 года он несколько дней подряд употреблял спиртное. 27-го числа, вернувшись домой пьяным, мужчина во дворе увидел жену с другим. Приревновав супругу, преступник схватил свое охотничье ружье и выстрелил незнакомцу в пах, в результате чего здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред.

В суде ревнивец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, он помогал следствию и добровольно возместил потерпевшему моральный и материальный ущерб. Однако все эти смягчающие обстоятельства не избавили его от реального срока.

«Суд пришел к выводу, что назначение наказания, не связанного с лишением свободы, не сможет обеспечить достижения целей уголовного наказания», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Приговор, предусматривающий лишение свободы сроком на три года в колонии общего режима, в силу не вступил.

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Гость|07.12.2017 11:07|

penzainform.ru писал(a):

в пах, в результате чего здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред.

это уже членовредительство

Гость|07.12.2017 11:14|

всё хозяйство отстрелил.. и чё делать?

Гость|07.12.2017 11:25|

Неслучайно я всегда при знакомстве уточняю, не из шемышейки ли товарищ...

Гость|07.12.2017 11:40|

бабу надо было стрелять

Гость|07.12.2017 11:56|

Гость писал(a):

не из шемышейки ли товарищ...
или баба... У знакомых взяли в жены оттуда в город. От его друга перепрыгнула к нему, потому что богаче, в пензе имущество. Работать не желает, не для того она замуж выходила! За воротник закладывает за троих. Свекровь схоронили...

Имя: Гость
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