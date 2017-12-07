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Криминал | В Пензе пару гастролеров задержали при попытке сбыть героин

07.12.2017|15:44
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Пензенские полицейские задержали подозреваемых в сбыте героина. Ими оказались 27-летние мужчина и женщина, уроженцы Республики Таджикистан.

Пара прибыла в Пензу из Москвы на попутных машинах с намерением разложить на территории города свертки с наркотиком.

Однако исполнить задуманное им не удалось: представители правоохранительных органов взяли их при оборудовании первого тайника.

«В ходе личного досмотра задержанных оперативники обнаружили и изъяли свертки с героином общим весом около 150 граммов», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодых людей заключили под стражу, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Полицейские проверяют информацию о причастности задержанных к противоправной деятельности на территории соседних регионов», - добавили в пресс-службе.

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Гость|07.12.2017 16:05|

только расстрелы поубавят аппетиты неугомонных нарко торговцев,а до 20 лет,это как выпадет, может быть и один год всего.

Гость|07.12.2017 16:11|

В СИНГАПУРЕ ТАКИХ ВЕШАЮТ. БОРОТЬСЯ С ЭТИМ ЗЛОМ МОЖНО ТОЛЬКО ТАК.ЕСЛИ КТО В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ПООБЕЩАЕТ ОТМЕНУ МОРАТОРИЯ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ТО ПОЙДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА НЕГО.

Гость|07.12.2017 16:12|

Уважаемые граждане наркокурьеры Таджикистана! Прекращайте возить наркоту в Пензу! Знайте, что вы все будете обязательно пойманы нашей доблестной полицией!

Гость|07.12.2017 16:20|

Гость писал(a):

В СИНГАПУРЕ ТАКИХ ВЕШАЮТ. БОРОТЬСЯ С ЭТИМ ЗЛОМ МОЖНО ТОЛЬКО ТАК.
Тебя первого надо повесить, как в Сингапуре. Не нравишься ты нам, много болтаешь. Ты явно наркокурьер.

Имя: Гость
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