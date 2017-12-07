07.12.2017 | 15:44

Пензенские полицейские задержали подозреваемых в сбыте героина. Ими оказались 27-летние мужчина и женщина, уроженцы Республики Таджикистан.

Пара прибыла в Пензу из Москвы на попутных машинах с намерением разложить на территории города свертки с наркотиком.

Однако исполнить задуманное им не удалось: представители правоохранительных органов взяли их при оборудовании первого тайника.

«В ходе личного досмотра задержанных оперативники обнаружили и изъяли свертки с героином общим весом около 150 граммов», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодых людей заключили под стражу, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Полицейские проверяют информацию о причастности задержанных к противоправной деятельности на территории соседних регионов», - добавили в пресс-службе.