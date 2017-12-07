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Криминал | В Никольске двое мужчин избили знакомого и отобрали у него деньги

07.12.2017|17:48
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В Никольске веселое застолье обернулось разбоем. Компания молодых людей проводила время в местном баре, затем старший из приятелей пригласил остальных к себе домой, где застолье продолжилось.

«Пили-пили, пиво стало заканчиваться. Узнали, что у него есть деньги. Сцепились, слово за слово, стали требовать у него деньги», - сознался один из подозреваемых.

«Заявитель сказал, что денег у него нет, и все средства он потратил, угощая компанию пивом. Нападавшие стали искать деньги в квартире, обнаружили среди вещей хозяина фотоаппарат и ноутбук и сказали, что заберут их, если потерпевший не выполнит их требования. В подтверждение своих намерений один из злоумышленников взял в руки гантель и угрожал проломить потерпевшему голову», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Для пущей ясности вооружились ножами. В результате мужчина отдал своим приятелям 15 тысяч рублей. Те на прощание ударили его табуретом по голове и заставили написать расписку, что он якобы должен им деньги. После того, как гости ушли, пострадавший позвонил по номеру 02.

«Полицейские задержали подозреваемых. Они признались в содеянном и пояснили, что похищенные деньги той же ночью потратили на алкогольные напитки», - добавила Ольга Евдокимова.

«Прошу простить меня. Я понимаю, что виноват, я все ему верну, все деньги», - извинился и пообещал злоумышленник.

Однако это вряд ли избавит ранее судимых подозреваемых от очередного уголовного наказания. На этот раз им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Гость|07.12.2017 18:58|

На троих придумано не даром, на троих придумано не зря.

Гость|07.12.2017 19:19|

"Красный Гигант" даёт отрыжку.

Имя: Гость
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