В Никольске веселое застолье обернулось разбоем. Компания молодых людей проводила время в местном баре, затем старший из приятелей пригласил остальных к себе домой, где застолье продолжилось.
«Пили-пили, пиво стало заканчиваться. Узнали, что у него есть деньги. Сцепились, слово за слово, стали требовать у него деньги», - сознался один из подозреваемых.
«Заявитель сказал, что денег у него нет, и все средства он потратил, угощая компанию пивом. Нападавшие стали искать деньги в квартире, обнаружили среди вещей хозяина фотоаппарат и ноутбук и сказали, что заберут их, если потерпевший не выполнит их требования. В подтверждение своих намерений один из злоумышленников взял в руки гантель и угрожал проломить потерпевшему голову», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Для пущей ясности вооружились ножами. В результате мужчина отдал своим приятелям 15 тысяч рублей. Те на прощание ударили его табуретом по голове и заставили написать расписку, что он якобы должен им деньги. После того, как гости ушли, пострадавший позвонил по номеру 02.
«Полицейские задержали подозреваемых. Они признались в содеянном и пояснили, что похищенные деньги той же ночью потратили на алкогольные напитки», - добавила Ольга Евдокимова.
«Прошу простить меня. Я понимаю, что виноват, я все ему верну, все деньги», - извинился и пообещал злоумышленник.
Однако это вряд ли избавит ранее судимых подозреваемых от очередного уголовного наказания. На этот раз им грозит до 10 лет лишения свободы.
На троих придумано не даром, на троих придумано не зря.