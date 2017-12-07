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Криминал | Пензенца осудили за нападение на офис микрофинансовой организации

07.12.2017|17:23
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Областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу 38-летнего пензенца на приговор Железнодорожного районного суда, по которому ему предстоит провести 4 года в колонии общего режима за нападение на офис микрозаймов.

Инцидент произошел вечером 10 мая. Преступник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с чулком на голове и в одноразовых медицинских перчатках зашел в офис микрофинансовой организации, расположенный в ТЦ «Стрела» на улице Луначарского.

Держа в руке нож, он потребовал у работавшей там девушки деньги. Та отдала ему коробку с 2 400 рублями - все, что было в офисе. Рассердившись, мужчина ударил ножом по принтеру, задев руку девушки, и ушел.

В суде он частично признал свою вину, отметив, что не угрожал работнице и не направлял на нее нож. По словам мужчины, деньги ему понадобились, чтобы погасить долг в другой МФО. Также он добровольно и в полном объеме возместил потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб.

При вынесении приговора учитывалось участие мужчины в боевых действиях на Северном Кавказе и наличие у него на иждивении малолетнего ребенка.

«Приговор вступил в законную силу 6 декабря 2017 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|07.12.2017 17:41|

А за то, что давят на смерть маленьких детей машиной, суд назначает 3 года поселения....ЭТО логично!!???

Гость|07.12.2017 17:50|

и на путепроводах давят

Имя: Гость
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