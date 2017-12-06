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Криминал | Жителя Пензенской области отправили на лечение за насилие над племянницей

06.12.2017|15:17
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Колышлейский районный суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней племянницы.

27-летний мужчина использовал беспомощное состояние девочки. Это произошло в августе текущего года у него дома.

«Проведенной судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

Суд применил к сельчанину принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в стационарных условиях в учреждении специализированного типа. Решение не вступило в законную силу.

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Гость|06.12.2017 15:53|

Кастрировать медицинскими препаратами его надо, а не лечить. От этого не вылечишь.

Гость|06.12.2017 16:01|

Полечится, выйдет. И опять за свое дело примется. Сажать его надо, И надолго.

Гость|06.12.2017 16:07|

Модератор зачем удаляешь правильные комментарии ты что с этим маньяком вместе что ли?

Гость|06.12.2017 16:08|

лечению это не поддаётся. только усыпить.

Гость|06.12.2017 16:08|

Ему надо хрен отрезать и ко лбу пришить.

Гость|06.12.2017 16:11|

Облить этому извращенцу гениталии керосином и поджечь.

Гость|06.12.2017 16:13|

Поавильно утолил свою похоть ,а теперь будет за счет наших налогов лечиться в санатории эх.

Имя: Гость
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