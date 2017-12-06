06.12.2017 | 15:17

Колышлейский районный суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней племянницы.

27-летний мужчина использовал беспомощное состояние девочки. Это произошло в августе текущего года у него дома.

«Проведенной судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - сообщили в управлении СК РФ по Пензенской области.

Суд применил к сельчанину принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в стационарных условиях в учреждении специализированного типа. Решение не вступило в законную силу.