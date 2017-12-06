06.12.2017 | 09:06

В Пензенской области предстанет перед судом иностранный гражданин, попытавшийся подкупить полицейского.

49-летний мужчина находился в Сурском крае проездом и был задержан за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. В понедельник, 4 декабря, в отделе полиции по Мокшанскому району он попытался вручить старшему участковому 12 тысяч рублей за то, чтобы страж порядка не составлял на него протокол.

Сотрудник полиции отказался от взятки и доложил о преступлении руководству. Теперь нарушителю грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.