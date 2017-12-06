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Криминал | Четверо жителей Бессоновского района подозреваются в автокраже в Пензе

06.12.2017|11:03
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На улице Беляева в Пензе произошла ночная автокража. Об этом в полицию сообщил 55-летний владелец Daewoo Matiz, который обнаружил, что в его машине, стоявшей возле дома, разбито стекло водительской двери и пропал аккумулятор.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД остановили на Заводской улице автомобиль ВАЗ-2107. За рулем находился 18-летний парень, в салоне - 22-летний пассажир. Оба они оказались жителями Бессоновского района.

Осмотрев машину, полицейские обнаружили и изъяли похищенный аккумулятор.

Впоследствии сотрудники уголовного розыска установили личности соучастников преступления. Ими оказались еще два жителя Бессоновского района, одному из которых 18 лет, другому 19.

«Они признались в краже. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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