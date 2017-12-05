05.12.2017 | 16:00

Для одной из посетительниц ночного бара на улице Тернопольской веселый вечер закончился печально. Женщина на некоторое время она отошла от своего столика и, вернувшись, обнаружила пропажу.

«Она стала искать свою сумку в баре за соседними столиками. Вновь вернувшись за столик, за которым сидела, она ее обнаружила. Однако в сумке отсутствовал принадлежащий ей сотовый телефон стоимостью 3 000 рублей и денежные средства в сумме 4 000 рублей», - рассказал старший дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Владимир Клишин.

О чем женщина и сообщила в полицию. Благодаря кадрам, сделанным камерами видеонаблюдения, злоумышленника вычислили. Ранее неоднократно судимый пензенец сразу дал признательные показания.

«Он заметил, что одна из посетительниц отлучилась от своего столика. Соседние посетители не наблюдали за данным столиком и сумкой, которую она оставила», - добавил Владимир Клишин.

Мужчине не составило труда забрать чужое имущество, после чего он вышел на улицу, вынул из сумки все ценное и вернул ее на место.

Сейчас похищенное у него изъято и скоро будет возвращено владелице. Мужчине за эту кражу грозит очередной срок - до двух лет.