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Криминал | 60-летний пензенец отправится в колонию за насилие над ребенком

05.12.2017|18:03
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В Пензе вынесен приговор 60-летнему местному жителю. Он признан виновным в насильственных действия сексуального характера, совершенных над лицом, не достигшим 14-летнего возраста.

Установлено, что в феврале 2017 года жительница Пензы, трудившаяся в одной из организаций Пензы, брала с собой на работу внучку. Пока женщина выполняла свои обязанности, девочка оставалась в помещении для вахтеров с мужчиной 1957 года рождения. Он, пользуясь беспомощностью ребенка и малолетним возрастом, совершал в отношении девочки сексуальные действия.

«Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото Pixabay.com
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