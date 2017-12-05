05.12.2017 | 18:03

В Пензе вынесен приговор 60-летнему местному жителю. Он признан виновным в насильственных действия сексуального характера, совершенных над лицом, не достигшим 14-летнего возраста.

Установлено, что в феврале 2017 года жительница Пензы, трудившаяся в одной из организаций Пензы, брала с собой на работу внучку. Пока женщина выполняла свои обязанности, девочка оставалась в помещении для вахтеров с мужчиной 1957 года рождения. Он, пользуясь беспомощностью ребенка и малолетним возрастом, совершал в отношении девочки сексуальные действия.

«Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.