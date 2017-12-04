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Криминал | В Нижней Елюзани мужчину ограбили и угнали его автомобиль

04.12.2017|17:00
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Мужчина угнал автомобиль Renault со стоянки дорожного кафе в Нижней Елюзани. Правда, потерпевший в этой истории тоже повел себя не лучшим образом: оставил автомобиль на улице незакрытым, а сам отправился в заведение общепита выпивать.

«Я вышел из кафе, машина была заведена. Я в нее сел и поехал. Машина была работающая», - рассказал подозреваемый.

Тем временем хозяин транспортного средства был уже неспособен что-либо делать. До такого состояния его довел собутыльник, которого владелец авто нашел прямо в кафе.

«Мы напились, и мне в голову ударила мысль. Когда он направился в сторону туалета, я ударил его один раз», - рассказал выпивавший с потерпевшим мужчина.

«От данного удара потерпевший упал на асфальтированное покрытие. В это время, пока потерпевший находился без сознания, подозреваемый похитил из борсетки портмоне с денежными средствами в сумме 20 тысяч рублей», - сообщила следователь СО ОМВД России по Городищенскому району Дарья Лагутина.

Когда мужчина понял, что остался без машины и денег, он обратился в полицию. Злоумышленников быстро обнаружили, оба раскаялись в содеянном. Один из них даже мечтает вновь встретиться с потерпевшим.

«Хочу попросить у него извинения и чтобы мы стали с ним близкими друзьями», - добавил он.

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Гость|04.12.2017 19:24|

Хорошо хоть не отбаловали.

Гость|04.12.2017 19:40|

penzainform.ru писал(a):

Один из них даже мечтает вновь встретиться с потерпевшим.

Еще раз по голове?

Гость|04.12.2017 19:42|

penzainform.ru писал(a):

с ним близкими друзьями»

Близости захотелось чуваку, тепла...аааа еще чего?

Гость|04.12.2017 20:01|

Гость писал(a):

Хорошо хоть не отбаловали.
От эфтого удара кровь брызнула из жил и греховодник старый скончался как и жил...

Имя: Гость
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