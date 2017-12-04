04.12.2017 | 17:00

Мужчина угнал автомобиль Renault со стоянки дорожного кафе в Нижней Елюзани. Правда, потерпевший в этой истории тоже повел себя не лучшим образом: оставил автомобиль на улице незакрытым, а сам отправился в заведение общепита выпивать.

«Я вышел из кафе, машина была заведена. Я в нее сел и поехал. Машина была работающая», - рассказал подозреваемый.

Тем временем хозяин транспортного средства был уже неспособен что-либо делать. До такого состояния его довел собутыльник, которого владелец авто нашел прямо в кафе.

«Мы напились, и мне в голову ударила мысль. Когда он направился в сторону туалета, я ударил его один раз», - рассказал выпивавший с потерпевшим мужчина.

«От данного удара потерпевший упал на асфальтированное покрытие. В это время, пока потерпевший находился без сознания, подозреваемый похитил из борсетки портмоне с денежными средствами в сумме 20 тысяч рублей», - сообщила следователь СО ОМВД России по Городищенскому району Дарья Лагутина.

Когда мужчина понял, что остался без машины и денег, он обратился в полицию. Злоумышленников быстро обнаружили, оба раскаялись в содеянном. Один из них даже мечтает вновь встретиться с потерпевшим.

«Хочу попросить у него извинения и чтобы мы стали с ним близкими друзьями», - добавил он.