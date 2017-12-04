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Криминал | Пензенец отправится в колонию за хранение и сбыт опасного алкоголя

04.12.2017|12:00
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В Пензе вступил в силу приговор, вынесенный Первомайским районным судом 34-летнему местному жителю. Ему вменялось в вину приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

В начале лета официально не работающий мужчина договорился со знакомым о покупке не менее 11 120 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 0,5 литра с надписью на этикетке «Водка «Родники Сибири». При этом он знал, что документов на товар нет.

Пензенец отвез партию на склад на улице Баумана, планируя продавать спиртное. Однако купленного оказалось мало, и в июле он решил приобрести у того же знакомого еще 23 120 бутылок тем же объемом.

В этот раз алкоголь был представлен в ассортименте: «Водка «Царская охота» платиновая», «Водка «Царская охота» platinum», «Водка «Родники Сибири», «Водка «Фаворит королевский», «Водка «Застолье».

Когда горожанин привез товар на склад и начал разгружать, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Алкоголь на общую сумму более 5,9 млн рублей был изъят.

«Проведенными по делу экспертными исследованиями установлено, что изъятая алкогольная продукция содержит в своем составе вредные и опасные для здоровья человека вещества», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге суд отменил пензенцу условное осуждение за мошенничество по приговору от 2014 года и окончательно назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении человека, продавшего алкоголь жителю областного центра, расследуется в отдельном производстве.

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Гость|04.12.2017 12:29|

опять судья на лапу получил

Имя: Гость
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