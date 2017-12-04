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Криминал | Пациент пензенской больницы лишился мобильного телефона

04.12.2017|15:27
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В полицию обратился 36-летний житель города Пензы, проходивший лечение в больнице на улице Ново-Тамбовской. Сосед по палате попросил у мужчины телефон, чтобы позвонить, однако так и не вернул аппарат владельцу.

Получить мобильник обратно тот смог после прибытия следственно-оперативной группы. Сотрудники полиции изъяли его у 33-летнего пензенца, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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