04.12.2017 | 15:27

В полицию обратился 36-летний житель города Пензы, проходивший лечение в больнице на улице Ново-Тамбовской. Сосед по палате попросил у мужчины телефон, чтобы позвонить, однако так и не вернул аппарат владельцу.

Получить мобильник обратно тот смог после прибытия следственно-оперативной группы. Сотрудники полиции изъяли его у 33-летнего пензенца, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.