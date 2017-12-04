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Криминал | На ул. Литвинова задержали 30-летнего пензенца, ломившегося в чужой дом

04.12.2017|11:05
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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего мужчину, пытавшегося проникнуть в чужую квартиру. Инцидент произошел в субботу, 2 декабря, на улице Литвинова.

Правоохранители прибыли на место после звонка хозяйки, сообщившей, что к ней ломится посторонний человек. Услышав подозрительные звуки, доносившиеся из подъезда, женщина подошла к входной двери, посмотрела в глазок и увидела, что неизвестный пытается вскрыть замок.

Вовремя подоспевшие росгвардейцы разрешили ситуацию.

«Неоднократно судимый житель города Пензы был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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