04.12.2017 | 11:05

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего мужчину, пытавшегося проникнуть в чужую квартиру. Инцидент произошел в субботу, 2 декабря, на улице Литвинова.

Правоохранители прибыли на место после звонка хозяйки, сообщившей, что к ней ломится посторонний человек. Услышав подозрительные звуки, доносившиеся из подъезда, женщина подошла к входной двери, посмотрела в глазок и увидела, что неизвестный пытается вскрыть замок.

Вовремя подоспевшие росгвардейцы разрешили ситуацию.

«Неоднократно судимый житель города Пензы был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.