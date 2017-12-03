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Криминал | Молодому пензенцу грозит семь лет за унесенную из магазина бутылку виски

03.12.2017|14:15
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Прошедший мимо кассы с бутылкой виски в руках молодой человек отдавать деньги за покупку не собирался.

«Сотрудник магазина, заметив действия посетителя, последовал за ним. Он пытался остановить злоумышленника, предложил ему вернуться и заплатить за спиртное. Однако неизвестный требования работника торговой организации проигнорировал и замахнулся на него бутылкой», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

А потом молодой человек скрылся с места происшествия. Однако полицейским потребовалось всего полтора часа, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его.

22-летний житель Пензы ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в содеянном он раскаялся, а вот объяснить свой поступок толком не смог.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

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Гость|03.12.2017 15:22|

А вот племяш бывшего губера и Ирина милионами крали и под домашним,вот как так ?

Гость|03.12.2017 15:22|

Васильева зарыдала...

Гость|03.12.2017 15:28|

Ширшина прослезилась.

Имя: Гость
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