Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|2 дек 2017|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
0oC
Завтра | Дождь |
  69.75  |  $  58.52
 

Криминал | Житель Пензенского района угнал автомобиль у спящего собутыльника

02.12.2017|15:22
Печать

Результатом застолья стал угон автомобиля. Трое знакомых выпивали, один из них устал, остальных после употребления спиртных напитков потянуло в путешествие. Забрав у спящего хозяина дома ключи от автомобиля «Нива Шевроле», гости решили отправиться в другой город.

«Они сели в салон транспортного средства, один завел двигатель автомашины и поехал. Не справившись с управлением, он совершил наезд на препятствие. В итоге машина получила механические повреждения», - сообщила начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по городу Пензе Ирина Кудимова.

О пропаже в полицию заявила жена уснувшего участника праздника, владелица транспортного средства. Автомобиль ей вернули, личность угонщика установили. Им оказался неоднократно судимый житель Пензенского района 1991 года рождения.

«Подозреваемый в совершении преступления признался и написал явку с повинной», - добавила Ирина Кудимова.

Молодому человеку снова грозит лишение свободы - на срок до 5 лет.

0
0
0
0
 
Гость|02.12.2017 18:40|

Ну и закрыть дурочка ... накой он тут нужен ...

Гость|02.12.2017 19:37|

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!