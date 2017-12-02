02.12.2017 | 15:22

Результатом застолья стал угон автомобиля. Трое знакомых выпивали, один из них устал, остальных после употребления спиртных напитков потянуло в путешествие. Забрав у спящего хозяина дома ключи от автомобиля «Нива Шевроле», гости решили отправиться в другой город.

«Они сели в салон транспортного средства, один завел двигатель автомашины и поехал. Не справившись с управлением, он совершил наезд на препятствие. В итоге машина получила механические повреждения», - сообщила начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по городу Пензе Ирина Кудимова.

О пропаже в полицию заявила жена уснувшего участника праздника, владелица транспортного средства. Автомобиль ей вернули, личность угонщика установили. Им оказался неоднократно судимый житель Пензенского района 1991 года рождения.

«Подозреваемый в совершении преступления признался и написал явку с повинной», - добавила Ирина Кудимова.

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