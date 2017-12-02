02.12.2017 | 11:13

Бывшего начальника участка СМУП «Пензалифт» ожидает скамья подсудимых. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Чрезвычайное происшествие случилось 23 мая этого года. Начальник участка поручил электромеханику по лифтам, наряду с его прямыми обязанностями, выполнить дополнительную работу - установить наружную камеру видеонаблюдения на колонне крыльца одного из домов на улице Тернопольской.

Руководитель не провел с работником инструктаж и не обеспечил его средствами индивидуальной защиты от падения с высоты. Электромеханик использовал приставную лестницу без рабочей площадки и упал с высоты не менее 1,8 метра.

Рабочий ударился головой об асфальт и получил открытую черепно-мозговую травму, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.