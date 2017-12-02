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Криминал | Двое 16-летних пензенцев, решивших стать наркодилерами, пойдут под суд

02.12.2017|14:15
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В Пензе два 16-летних подростка обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, в июне 2017 года трое приятелей, один из которых не достиг 16 лет, решили заняться сбытом наркотиков. В Интернете они договорились с неустановленным лицом о получении оптовой «посылки», а 24 июня забрали ее, после чего оборудовали 4 тайника с закладками в Октябрьском районе Пензы.

В июле тинейджеры забрали еще 2 оптовые партии, в которых находилось не менее 64 закладок. «Товар» они перенесли в квартиру одного из друзей.

Через несколько дней молодые люди, разделив наркотик, отправились делать закладки, используя методы конспирации. Однако их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Один из подростков избежал ответственности в связи с тем, что не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

«В настоящее время уголовное дело в отношении двух других несовершеннолетних с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|02.12.2017 14:35|

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