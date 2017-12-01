01.12.2017 | 09:42

В Белинском районе 44-летняя жительница села Студенка подозревается в сбыте опасной спиртосодержащей жидкости и покушении на мелкое взяточничество.

Следствие установило, что вечером 15 ноября сельчанка продала мужчине бутылку объемом 750 мл с горячительным, не отвечающим требованиям безопасности.

28 ноября в отделе полиции женщина попыталась передать участковому взятку в 5 000 рублей, чтобы он не возбуждал в отношении нее уголовное дело за реализацию спиртного и не направлял материалы для организации доследственной проверки.

«Сотрудник полиции отказался от получения денежного вознаграждения и пресек ее противоправные действия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.