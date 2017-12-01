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Криминал | Житель Шемышейки предстанет перед судом за смертельное ДТП

01.12.2017|09:16
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37-летний житель Шемышейки обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, утром 2 сентября мужчина в нетрезвом состоянии управлял автомобилем ВАЗ-2105, буксируемым его знакомым - сотрудником отделения МВД России по Шемышейскому району - на ВАЗ-2114. О том, что приятель пьян, полицейский не знал.

Двигаясь по дороге Пенза - Шемышейка - Лопатино между селами Старое Захаркино и Старое Назимкино, сельчанин, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Волгой», в которой, кроме водителя, находились четыре пассажира.

В результате аварии находившаяся в салоне «Волги» 57-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

«Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|01.12.2017 09:30|

Конечно не знал. Тот же ему справку не показывал.

Гость|01.12.2017 09:35|

penzainform.ru писал(a):

«Волги» 57-летняя женщина от полученных травм скончалась
Например, не была пристёгнута...

Гость|01.12.2017 09:55|

penzainform.ru писал(a):

мужчина в нетрезвом состоянии управлял автомобилем ВАЗ-2105, буксируемым его знакомым - сотрудником отделения МВД России по Шемышейскому району - на ВАЗ-2114. О том, что приятель пьян, полицейский не знал.

Да откуда же ему было знать, что товарищ в уматину, что руль не держал твердо и машину мотало по все ширине дороге. Не мог он этого знать. Типа отбуксирую тебя пока ни кто не видит, а тут на те и пипец.

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