01.12.2017 | 09:16

37-летний житель Шемышейки обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, утром 2 сентября мужчина в нетрезвом состоянии управлял автомобилем ВАЗ-2105, буксируемым его знакомым - сотрудником отделения МВД России по Шемышейскому району - на ВАЗ-2114. О том, что приятель пьян, полицейский не знал.

Двигаясь по дороге Пенза - Шемышейка - Лопатино между селами Старое Захаркино и Старое Назимкино, сельчанин, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Волгой», в которой, кроме водителя, находились четыре пассажира.

В результате аварии находившаяся в салоне «Волги» 57-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

«Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.