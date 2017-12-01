01.12.2017 | 10:12

В Пензенской области сотрудники колоний № 1 и № 4 пресекли попытки передать гашиш осужденным.

В колонии № 4 34-летняя гражданка явилась на длительное свидание к 28-летнему уроженцу Таджикистана с конфетами, в одной из которых оказались два брикета с веществом темно-коричневого цвета.

«Впоследствии экспертизой установлено, что изъятое вещество представляет собой наркотическое средство гашиш общей массой около 8 граммов», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В ИК-1 два свертка с гашишем массой около 17 граммов нашли при досмотре личных вещей гражданки 1975 года рождения. Женщина пришла на свидание к 29-летнему уроженцу Белоруссии, который до ареста жил в Сердобске.

Оказалось, что наркотик был куплен в Москве и посылкой переправлен в Пензу. По месту жительства сердобчанки впоследствии изъяли еще около 15 граммов гашиша.