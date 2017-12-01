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Криминал | В пензенскую колонию № 4 пытались пронести гашиш в конфетах

01.12.2017|10:12
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В Пензенской области сотрудники колоний № 1 и № 4 пресекли попытки передать гашиш осужденным.

В колонии № 4 34-летняя гражданка явилась на длительное свидание к 28-летнему уроженцу Таджикистана с конфетами, в одной из которых оказались два брикета с веществом темно-коричневого цвета.

«Впоследствии экспертизой установлено, что изъятое вещество представляет собой наркотическое средство гашиш общей массой около 8 граммов», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В ИК-1 два свертка с гашишем массой около 17 граммов нашли при досмотре личных вещей гражданки 1975 года рождения. Женщина пришла на свидание к 29-летнему уроженцу Белоруссии, который до ареста жил в Сердобске.

Оказалось, что наркотик был куплен в Москве и посылкой переправлен в Пензу. По месту жительства сердобчанки впоследствии изъяли еще около 15 граммов гашиша.

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Гость|01.12.2017 10:26|

Зачем из Пензы делать Бурятию?

Гость|01.12.2017 10:49|

Зачем из Пензы делать Бурятию?

А вы желаете сделать из неё Китаятию?

Гость|01.12.2017 11:51|

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

Гость|01.12.2017 11:52|

ДОЛГОИГРАЮЩИЕ КОНФЕТЫ ОДНАКО

Имя: Гость
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