01.12.2017 | 17:27

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Нижнеломовского района, ударившей ножом родную дочь.

Преступление произошло утром 26 сентября этого года. 15-летняя школьница еще спала, когда ее мать взяла в руку кухонный нож, подошла к дочери и вонзила лезвие ей в грудь.

Проснувшаяся девочка через несколько минут сумела выбежать из дома и обратиться за помощью к соседям. Ее немедленно доставили в Нижнеломовскую межрайонную больницу. Судебно-медицинская экспертиза расценила нанесенное ей ранение как тяжкий вред здоровью.

Сейчас школьница проживает с отцом.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент нанесения удара психическое состояние матери было таково, что она не руководила своими действиями, не осознавала их характер и опасность.

«Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для применения к жительнице Нижнеломовского района принудительных мер медицинского характера», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.