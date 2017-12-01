Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 дек 2017|17:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
0oC
Завтра | Дождь |
  69.75  |  $  58.52
 

Криминал | Ударившая ножом 15-летнюю дочь сельчанка не ведала, что творит

01.12.2017|17:27
Печать

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Нижнеломовского района, ударившей ножом родную дочь.

Преступление произошло утром 26 сентября этого года. 15-летняя школьница еще спала, когда ее мать взяла в руку кухонный нож, подошла к дочери и вонзила лезвие ей в грудь.

Проснувшаяся девочка через несколько минут сумела выбежать из дома и обратиться за помощью к соседям. Ее немедленно доставили в Нижнеломовскую межрайонную больницу. Судебно-медицинская экспертиза расценила нанесенное ей ранение как тяжкий вред здоровью.

Сейчас школьница проживает с отцом.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент нанесения удара психическое состояние матери было таково, что она не руководила своими действиями, не осознавала их характер и опасность.

«Уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для применения к жительнице Нижнеломовского района принудительных мер медицинского характера», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!