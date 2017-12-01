01.12.2017 | 14:34

Следователи возбудили уголовное дело против человека, которого они считают посредником при передаче взятки в особо крупном размере. Подозреваемый - адвокат, сотрудничавший с Георгием Тюриным, экс-заместителем председателя городской думы, который на данный момент задержан.

Депутата обвиняют в покушении на получение от предпринимателя 25 миллионов рублей за помощь в решении проблем, возникших при строительстве. 1 миллион народный избранник якобы уже получил. В качестве оставшейся части взятки бизнесмену было предложено передать в собственность долю в здании.

«Реализации соглашения между заместителем председателя Пензенской городской думы и предпринимателем о получении и дачи взятки способствовал адвокат, который действовал в интересах обеих сторон. Он подготовил договор о купле-продаже вышеуказанного нежилого помещения, согласно которому предприниматель передавала сыну депутата данный объект недвижимости. Также были изготовлены фиктивные документы, подтверждающие якобы имевшую место передачу предпринимателем денежных средств в размере 24 миллионов рублей за данное нежилое помещение», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Обвинение адвокату уже предъявлено. Мужчине максимально может грозить лишение свободы на срок до 12 лет и штраф в 70 раз больше взятки.

«Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - добавила Татьяна Махницкая.