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Криминал | Адвокат обвиняется в содействии даче взятки депутату Георгию Тюрину

01.12.2017|14:34
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Следователи возбудили уголовное дело против человека, которого они считают посредником при передаче взятки в особо крупном размере. Подозреваемый - адвокат, сотрудничавший с Георгием Тюриным, экс-заместителем председателя городской думы, который на данный момент задержан.

Депутата обвиняют в покушении на получение от предпринимателя 25 миллионов рублей за помощь в решении проблем, возникших при строительстве. 1 миллион народный избранник якобы уже получил. В качестве оставшейся части взятки бизнесмену было предложено передать в собственность долю в здании.

«Реализации соглашения между заместителем председателя Пензенской городской думы и предпринимателем о получении и дачи взятки способствовал адвокат, который действовал в интересах обеих сторон. Он подготовил договор о купле-продаже вышеуказанного нежилого помещения, согласно которому предприниматель передавала сыну депутата данный объект недвижимости. Также были изготовлены фиктивные документы, подтверждающие якобы имевшую место передачу предпринимателем денежных средств в размере 24 миллионов рублей за данное нежилое помещение», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Обвинение адвокату уже предъявлено. Мужчине максимально может грозить лишение свободы на срок до 12 лет и штраф в 70 раз больше взятки.

«Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - добавила Татьяна Махницкая.

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Гость|01.12.2017 19:15|

Так по каким основания уголовное дело возбудили? Совершенно непонятно. Тюрин решил себе срок скостить и сдал адвоката? Или адвокат Юрину дорогу перешел? Что-то доказуха какая то сопливая. Если адвокат не потечет-развалится все!

Гость|01.12.2017 19:20|

Хитро

Гость|01.12.2017 19:28|

Василий Бочкарев на встрече с учителями региона, предложил "ноу-хау" - оригинальный способ борьбы... со взятками, дескать, коррупционеры чуть ли не жертвы преступных деяний нахрапистых взяткодателей. Посему суровое наказание за взятку должен получить не мздоимец, а тот, кто предлагает ее: " Нам нужно жестче наказывать того, кто дает взятку, а не того, кого хотят подкупить, - тогда и провокаций на взятку не будет", - заявил он под бурные аплодисменты... "Прелесть!.."

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