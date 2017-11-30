30.11.2017 | 11:34

Сосновоборский районный суд признал 23-летнюю мать троих детей виновной в неисполнении родительских обязанностей и в совершении кражи.

В 2016 году, когда у женщины было двое детей (2013 и 2016 года рождения), она уже находилась в группе риска и состояла на учете социальных служб. В августе в ходе очередного посещения семьи соцработники обнаружили в доме грязь, антисанитарию и отсутствие продуктов питания.

На вопрос о том, что и когда ели малыши, женщина ответила, что утром давала им кашу, хотя следов приготовления пищи в доме не было. Проверявшие купили на свои деньги продуктов и попросили мать накормить детей.

На следующий день они пришли к женщине с врачом-педиатром.

«Их взору предстала вчерашняя картина: в доме грязь, мухи, дети в не стиранной грязной одежде ползают по давно не мытому полу… Мамаша спокойно смотрит телевизор. Из пищи опять ничего не приготовлено, несмотря на то что продукты питания были переданы накануне», - сообщили в пресс-службе районного суда.

Медик осмотрел детей и диагностировал у них РВИ, снижение массы тела и заболевания, появившиеся из-за недостатка питания. Их с матерью отправили в районную больницу, откуда малышей увезли в Пензенский дом ребенка. Женщина не пыталась вернуть детей и начала вести бродяжнический образ жизни.

В июне 2017 года в одном из сел Сосновоборского района она украла у родственницы планшет марки Lenovo и зарядное устройство, проникнув в дом, пока хозяйки там не было. Спустя три дня владелица позвонила воровке - и та тайно подбросила гаджет обратно.

На суде гражданка признала вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и краже.

За первое преступление женщина выплатит штраф в размере 7 000 рублей. За второе суд назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Незадолго до судебного разбирательства у женщины появился третий ребенок, которого она сразу оставила в роддоме. Ее права на старших детей ограничены.