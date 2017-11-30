Сосновоборский районный суд признал 23-летнюю мать троих детей виновной в неисполнении родительских обязанностей и в совершении кражи.
В 2016 году, когда у женщины было двое детей (2013 и 2016 года рождения), она уже находилась в группе риска и состояла на учете социальных служб. В августе в ходе очередного посещения семьи соцработники обнаружили в доме грязь, антисанитарию и отсутствие продуктов питания.
На вопрос о том, что и когда ели малыши, женщина ответила, что утром давала им кашу, хотя следов приготовления пищи в доме не было. Проверявшие купили на свои деньги продуктов и попросили мать накормить детей.
На следующий день они пришли к женщине с врачом-педиатром.
«Их взору предстала вчерашняя картина: в доме грязь, мухи, дети в не стиранной грязной одежде ползают по давно не мытому полу… Мамаша спокойно смотрит телевизор. Из пищи опять ничего не приготовлено, несмотря на то что продукты питания были переданы накануне», - сообщили в пресс-службе районного суда.
Медик осмотрел детей и диагностировал у них РВИ, снижение массы тела и заболевания, появившиеся из-за недостатка питания. Их с матерью отправили в районную больницу, откуда малышей увезли в Пензенский дом ребенка. Женщина не пыталась вернуть детей и начала вести бродяжнический образ жизни.
В июне 2017 года в одном из сел Сосновоборского района она украла у родственницы планшет марки Lenovo и зарядное устройство, проникнув в дом, пока хозяйки там не было. Спустя три дня владелица позвонила воровке - и та тайно подбросила гаджет обратно.
На суде гражданка признала вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и краже.
За первое преступление женщина выплатит штраф в размере 7 000 рублей. За второе суд назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Незадолго до судебного разбирательства у женщины появился третий ребенок, которого она сразу оставила в роддоме. Ее права на старших детей ограничены.
стерилизовать! как собак.