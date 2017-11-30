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Криминал | В Сосновоборске 23-летняя мать морила детей голодом

30.11.2017|11:34
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Сосновоборский районный суд признал 23-летнюю мать троих детей виновной в неисполнении родительских обязанностей и в совершении кражи.

В 2016 году, когда у женщины было двое детей (2013 и 2016 года рождения), она уже находилась в группе риска и состояла на учете социальных служб. В августе в ходе очередного посещения семьи соцработники обнаружили в доме грязь, антисанитарию и отсутствие продуктов питания.

На вопрос о том, что и когда ели малыши, женщина ответила, что утром давала им кашу, хотя следов приготовления пищи в доме не было. Проверявшие купили на свои деньги продуктов и попросили мать накормить детей.

На следующий день они пришли к женщине с врачом-педиатром.

«Их взору предстала вчерашняя картина: в доме грязь, мухи, дети в не стиранной грязной одежде ползают по давно не мытому полу… Мамаша спокойно смотрит телевизор. Из пищи опять ничего не приготовлено, несмотря на то что продукты питания были переданы накануне», - сообщили в пресс-службе районного суда.

Медик осмотрел детей и диагностировал у них РВИ, снижение массы тела и заболевания, появившиеся из-за недостатка питания. Их с матерью отправили в районную больницу, откуда малышей увезли в Пензенский дом ребенка. Женщина не пыталась вернуть детей и начала вести бродяжнический образ жизни.

В июне 2017 года в одном из сел Сосновоборского района она украла у родственницы планшет марки Lenovo и зарядное устройство, проникнув в дом, пока хозяйки там не было. Спустя три дня владелица позвонила воровке - и та тайно подбросила гаджет обратно.

На суде гражданка признала вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и краже.

За первое преступление женщина выплатит штраф в размере 7 000 рублей. За второе суд назначил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Незадолго до судебного разбирательства у женщины появился третий ребенок, которого она сразу оставила в роддоме. Ее права на старших детей ограничены.

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Гость|30.11.2017 11:57|

стерилизовать! как собак.

Гость|30.11.2017 12:00|

penzainform.ru писал(a):

За первое преступление женщина выплатит штраф в размере 7 000 рублей
С чего она выплатит? С детских пособий что ли?

Гость|30.11.2017 12:33|

Психически больной и неадекватный человек...Как их много,к сожалению...

Гость|30.11.2017 12:37|

penzainform.ru писал(a):

Мамаша спокойно смотрит телевизор.

Телевизор зло, запретить к использованию.

Гость|30.11.2017 12:50|

И куды смотрит Едал???

Гость|30.11.2017 13:06|

Её награждать надо за отвагу, что она ,переборов себя, свой страх за будущее детей и их нужность в этом мире, решилась осчастливить вас. К награде - картонной грамотой и пластиковой медалькой "материнская доллбесть".

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