30.11.2017 | 15:43

Пензенский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу 22-летнего жителя села Лебедевка, виновного в смертельном ДТП.

20 мая 2017 года, около 23:30, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2114 в алкогольном опьянении, молодой человек ехал по дороге Пенза – Кондоль в сторону села со скоростью около 80 км/ч. Заметив, что навстречу ему по центру проезжей части движется другое транспортное средство, он попытался увернуться, выехал на обочину справа, и машина опрокинулась в кювет. Пассажир на заднем сиденье получил травмы и скончался в больнице спустя шесть дней. В день аварии погибшему исполнилось 23 года.

В суде водитель «четырнадцатой» утверждал, что перед поездкой выпил бутылку энергетика и не нарушал правил дорожного движения. Однако после ДТП в его крови обнаружили 1,5 промилле этилового спирта.

Следствие установило, что именно водитель ВАЗ-2114 стал виновником аварии. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

«Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, а также молодой возраст подсудимого. Отягчающих обстоятельств не установлено», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Молодого человека приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении. В течение двух с половиной лет ему нельзя управлять транспортным средством.

Обвиняемый не согласился с приговором и подал апелляцию.

Однако Пензенский областной суд оставил приговор районного суда без изменений. 29 ноября он вступил в законную силу.