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Криминал | В Мокшанском районе мастер обвиняется в смерти монтера от удара током

30.11.2017|10:45
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Мастер Мокшанской районной электрической сети предстанет перед судом в качестве обвиняемого по делу о смерти работника от электротравмы.

По данным следствия, 31 августа мастер направил 34-летнего монтера по эксплуатации распределительных сетей в деревню Пяша. Там он должен был перетянуть провода с помощью подъемника - люльки автомашины ГАЗ.

«Соответствующая подготовка рабочего места не была проведена, поскольку не были отключены все воздушные токопроводящие линии, участок работ с двух сторон и люлька не были заземлены, кроме того, у электромонтера отсутствовали необходимые средства индивидуальной защиты», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В результате мужчина был поражен электротоком и скончался на месте происшествия.

В настоящее время доказательственная база по делу собрана, оно направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

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