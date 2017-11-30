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Криминал | В Бессоновке 15-летний подросток обвиняется в нескольких кражах

30.11.2017|17:22
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В Бессоновке 15-летний подросток предстанет перед судом за несколько краж. По данным следствия, в мае несовершеннолетний из магазина в райцентре похитил 2 500 рублей и пакет пряников. В августе он украл из этого же магазина еще 4 000 рублей.

Также летом подросток проник в дом жителя Бессоновки, откуда вынес два телевизора, две цифровые телевизионные приставки, два набора столовых приборов на общую сумму более 17 000 рублей.

В августе на берегу реки Суры в селе Грабово юный злоумышленник познакомился со сверстником и украдкой вытащил из его рюкзака мобильный телефон стоимостью чуть более 6 000 рублей.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|30.11.2017 18:39|

За пакетом пряников потянулась связка кнутов.

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