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Криминал | Директор Юрсовского лесхоза требовал взятки за поставку древесины

30.11.2017|11:39
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В среду, 29 ноября, вступил в силу приговор, вынесенный бывшему директору Юрсовского лесхоза, расположенного в Земетчинском районе Пензенской области. Он признан виновным в получении взяток в значительном размере.

В 2015 году мужчина, занимавший должность директора Юрсовского лесхоза, договорился с директором местной компании о поставке 460 кубометров сосновых бревен за 552 000 руб.

Оплата была полностью получена, и с 3 июля 2015 года начался отпуск древесины. Однако через две недели директор лесхоза запретил вывоз бревен и потребовал от руководителя организации перевести 89 000 руб. на счет другой фирмы, которой он фактически руководил.

При этом он угрожал, что отпуск древесины не возобновится и что Юрсовский лесхоз не будет больше заключать с этой компанией договоры на поставку древесины.

Не желая прерывать производственный цикл и нести убытки, руководитель организации перечислил на счет фирмы требуемую сумму.

Затем директор лесхоза потребовал у главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств перевести на карту своей знакомой 50 000 рублей, предупредив, что в случае отказа он в 2016 году не будет заключать с ним договоры на поставку древесины. Впоследствии он забрал переведенные на карту деньги себе.

В судебном заседании мужчина не признал свою вину, однако она была доказана. В материалах дела имеются показания свидетелей, документация, а также запись телефонных переговоров.

Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он на три года лишен права занимать ряд должностей на государственной службе и в органах местного самоуправления.

«Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В 2014 году был осужден депутат комитета местного самоуправления Юрсовского сельсовета Земетчинского района, который также являлся директором Юрсовского лесничества и учредителем ООО «Юрсовское лесное хозяйство». Он был признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения. Государству был причинен ущерб в сумме более 14 миллионов рублей.

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