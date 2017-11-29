29.11.2017 | 10:45

38-летняя жительница Иссинского района стала жертвой интернет-мошенника.

Женщина заказала на одном из сайтов мобильный телефон стоимостью 13 200 рублей. Вскоре товар был доставлен в почтовое отделение.

Заказчица оплатила посылку и получила ее. Однако, вскрыв коробку, покупательница испытала горькое разочарование: вместо долгожданного мобильника она обнаружила два разбитых сотовых телефона, не представляющих никакой ценности.

Возмущенная гражданка обратилась с заявлением в полицию. Как выяснилось, она знала о подобных аферах, но не ожидала, что с ней может случиться такая неприятность.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда жители региона получают вместо ожидаемого товара вещи, которые мошенники посылают в насмешку над доверчивыми заказчиками.

Так, жителю Кузнецка вместо iPhone пришли по почте два нерабочих телефона LG, чехлы для телефонов и восемь камней, подростку из Сердобского района прислали стеклянный стакан, а юный житель Бессоновского района вместо мобильника обнаружил в посылке нарезанную бумагу.