28.11.2017 | 16:09

В доме № 53 на улице Луначарского несколько месяцев действовал подпольный закрытый клуб для азартных людей.

«Вход в подвальный зал был оборудован системой видеонаблюдения. Дверь открывали только тем клиентам, которые предварительно звонили на специальный номер. Обязательным условием допуска посетителя было наличие его телефона в базе данных», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Однако, несмотря на все меры предосторожности, о ведении в многоэтажке преступной игры прознали местные жители. Они-то и сообщили об этом в полицию.

«В момент появления оперативников в зале игровых автоматов находилась 28-летняя гражданка, выполнявшая роль администратора. Из помещения были изъяты восемь единиц игрового оборудования, а также денежные средства и другие доказательства осуществления противоправной деятельности», - добавила Ольга Евдокимова.

«Собранные следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношения жителя города Пензы. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.