Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|28 ноя 2017|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.49  |  $  58.41
 

Криминал | В Пензе обнаружили подпольный клуб игровых автоматов

28.11.2017|16:09
Печать

В доме № 53 на улице Луначарского несколько месяцев действовал подпольный закрытый клуб для азартных людей.

«Вход в подвальный зал был оборудован системой видеонаблюдения. Дверь открывали только тем клиентам, которые предварительно звонили на специальный номер. Обязательным условием допуска посетителя было наличие его телефона в базе данных», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Однако, несмотря на все меры предосторожности, о ведении в многоэтажке преступной игры прознали местные жители. Они-то и сообщили об этом в полицию.

«В момент появления оперативников в зале игровых автоматов находилась 28-летняя гражданка, выполнявшая роль администратора. Из помещения были изъяты восемь единиц игрового оборудования, а также денежные средства и другие доказательства осуществления противоправной деятельности», - добавила Ольга Евдокимова.

«Собранные следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношения жителя города Пензы. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!