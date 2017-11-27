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Криминал | В Бековском районе осудили мужчину, угрожавшего сожительнице убийством

27.11.2017|11:25
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В Бековском районе вынесен приговор 24-летнему жителю села Вертуновка. Вспыльчивый ревнивец угрожал убить возлюбленную.

В июле мужчина, будучи пьяным, поссорился со своей 27-летней сожительницей на почве ревности и кухонным ножом дважды ударил ее в ногу и один раз в живот.

Женщина получила легкие ранения и, спасаясь, добежала до дома матери, расположенного неподалеку. Там она и укрылась, заперев дверь.

Однако сожитель не оставил подругу в покое: он ножовкой выпилил фрагмент оконной рамы и попытался забраться внутрь, но вызванные неофициальной тещей полицейские вытащили ревнивца из проема.

В процессе разбирательства сельчанка рассказала еще об одном случае угрозы ей убийством, имевшем место незадолго до описанных событий.

«В судебном заседании потерпевшая изъявила желание примириться с подсудимым. Однако это возможно лишь в случае, если лицом впервые совершено преступление небольшой или средней тяжести», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге мужчину приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

«К назначенному наказанию частично присоединены неотбытые части наказания по ранее вынесенным ему приговорам за совершение кражи группой лиц по предварительному сговору и угрозу убийством», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость|27.11.2017 12:23|

Уларить можно ногой кулаком ножом нанести колото резанные раненая Хотя в буртасии всем подряд ударяют

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